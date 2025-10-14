Возле курильского острова Итуруп поймали гигантского тунца

У курильского острова Итуруп выловили крупного тунца. Его вес составляет 287 кг. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве по рыболовству Сахалинской области.

Стоимость выловленной рыбы оценивается примерно в 160 млн руб. (более $2 млн). Предыдущий рекорд установили в Японии. Там поймали тунца меньшего размера, его продали за $1,3 млн. Самый дорогой тунец-гигант обошелся покупателям в $3 млн в 2019 году.

В начале сентября Минэкологии Сахалинской области объясняло причины появления рыб аномально крупного размера и ядовитых сортов (например, рыбы-фугу) в водах региона. Это связано с изменением климата и экстремальным потеплением температуры водоемов, уточняли в ведомстве.