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Глава Тюменской области проведет прямую линию 22 октября

Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 октября проведет прямую линию в своих аккаунтах в соцсетях и в телеэфире, об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Александр Моор

Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Начало мероприятия запланировано на 17:00, по телевизору его будут транслировать каналы «Тюменское время», ОТР, «TVOЯ Тюмень», «Тобольское время» и «Ишимское время». Вопросы зрители могут задавать в комментариях на страницах губернатора в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также позвонив по короткому номеру 122.

Напомним, в 2023 году Александр Моор провел прямую линию с жителями Тюменской области в конце ноября, в 2022 году во время аналогичного мероприятия главе региона поступило более 1,4 тыс. вопросов.

Ирина Пичурина

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