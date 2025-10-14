На Дону прибыль продавцов рынков достигла 73,9 млрд рублей в 2025 году

За восемь месяцев 2025 года продавцы розничных рынков и ярмарок Ростовской области заработали 73,9 млрд руб., что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Ростовстата.

По информации ведомства, за январь-август 2024 года суммарная выручка торговцев на рынках региона составила 67,3 млрд руб. Количество сельскохозяйственных ярмарок в области за год уменьшилось с 52 до 50. Среди участников таких площадок — фермерские хозяйства.

«В 2025 году в регионе действуют 428 площадок для ярмарок выходного дня. Сейчас занято около 60% всех торговых мест»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко