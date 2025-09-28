Участок набережной Адмиралтейского канала отремонтируют за 273 млн рублей

Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту набережной Адмиралтейского канала. На обновление участка от площади Труда до 1-го моста Круштейна городские власти выделили 273 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В документах уточняется, что потенциальный подрядчик должен обладать действующей лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Ему необходимо будет в том числе отреставрировать и воссоздать основания, фундаменты, кладки, ограждающие конструкции, осуществить декоративно-художественную покраску объекта и восстановить архитектурно-лепной декор.

Завершить все работы и сдать объект заказчику в лице СПб ГБУ «Мостотрест» нужно не позднее середины сентября 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 13 октября 2025 года. Итоги планируется подвести 16 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента РФ заключило контракт на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории будущего Судебного квартала на Тучковом буяне в Петербурге. Его стоимость возросла до 1,3 млрд рублей.

Андрей Цедрик