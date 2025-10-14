Житель Ленобласти оказался под колесами Skoda на улице Пилотов в Петербурге

Около десяти часов вечера 13 октября на улице Пилотов, 61, 55-летний водитель Skoda Octavia сбил пешехода, двигавшегося в сторону Кирпичной дороги в попутном направлении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Погибшим оказался 54-летний житель Гатчинского района Ленобласти. Обстоятельства трагедии выясняются.

Андрей Маркелов