Житель Ленобласти оказался под колесами Skoda на улице Пилотов в Петербурге
Около десяти часов вечера 13 октября на улице Пилотов, 61, 55-летний водитель Skoda Octavia сбил пешехода, двигавшегося в сторону Кирпичной дороги в попутном направлении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Погибшим оказался 54-летний житель Гатчинского района Ленобласти. Обстоятельства трагедии выясняются.
