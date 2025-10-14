За ошибку в матче СКА — «Автомобилист» судья навсегда отстранен от работы в КХЛ

Из-за ошибки при подсчете результатов матча регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором приняли участие екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» и петербургский СКА, судья пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ, сообщили в пресс-службе лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно разъяснению департамента судейства по второму голу СКА, на 46 минуте матча шайба после броска защитника петербургской команды Андрея Педана не пересекла линию ворот — взятие ворот было зафиксировано ошибочно. Судья при просмотре видеоповторов должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундной паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. «Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и "Автомобилист", а также всем болельщикам за этот эпизод»,— сказано в сообщении.

Матч прошел 13 октября в Санкт-Петербурге. По его итогам «Автомобилист» проиграл СКА: игра закончилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Следующий матч уральцы проведут с «Северсталью» в Череповце 15 октября.

Ирина Пичурина