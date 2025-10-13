ХК «Автомобилист» програл СКА в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл СКА в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:1(1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличился Кертис Волк. У хозяев шайбу забросили Матвей Короткий и Андрей Педан.

По итогам встречи екатеринбуржцы заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции (21 очко), СКА — на восьмом месте на Западе( 15 очков).

Следующий соперник «Автомобилиста» — «Северсталь». Встреча пройдет 15 октября в Череповце.

Полина Бабинцева