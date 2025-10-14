По Северному морскому пути прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу

В британский порт Феликстоу вчера прибыл первый транзитный рейс из Китая в Европу, прошедший по Северному морскому пути (СМП), сообщил «Росатом». По данным компании, трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами.

Судно с грузовыми контейнерами общим весом почти 25 тыс. тонн вышло 23 сентября из порта Нинбо. Оно зашло в акваторию СМП 1 октября. После выгрузки в Феликстоу контейнеровоз направится в другие порты Европы.

«Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов»,— отмечается в пресс-релизе «Росатома» (цитата по «РИА Новости»).

Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Его протяженность — почти 5,6 тыс. км.

Сегодня Россия и Китай утвердили план развития перевозок по СМП. По данным “Ъ”, в июне НОВАТЭК отправил первый в новом сезоне груз в Китай через восточный сектор СМП. Традиционно навигация в восточном секторе СМП открывается с июня и длится до декабря.

