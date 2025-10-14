Напавшего на пенсионерку буйного жеребца увезли в ропшинский конный клуб «Ковчег»

Участковый перевез из СНТ «Орбита» под Красным Селом в конный клуб «Ковчег» под Ропшей буйного 10-летнего жеребца Бурана и его 20-летнюю мать Дашу, сообщает 78.ru.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Подруга владельца конюшни Антонина рассказала, что в свете трагедии Бурана решили выставить на продажу, Дашу хотят перевезти в Псковскую область. Она подчеркнула, что семья владельца коней по имени Анатолий готова помочь пострадавшей пенсионерке.

В воскресенье, 12 октября, жеребец на самовыгуле зашел на участок к 67-летней Валентине в СНТ «Орбита». Петербурженка попыталась прогнать животное, однако Буран напал на нее, сломал все ребра и практически оторвал руку. Последнюю медикам пришлось ампутировать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяин животных задержан.

Андрей Маркелов