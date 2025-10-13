Буйный жеребец лишил жительницу Ленобласти руки

Полиция задержала владельца лошади, из-за которой сильно пострадала проживающая в Ленинградской области пенсионерка. Животное на самовыгуле зашло на участок к пострадавшей, попытки прогнать жеребца привели к многочисленным травмам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Лошадь напала на пенсионерку на Ягодной улице в СНТ «Орбита». Животное принадлежит 71-летнему соседу потерпевшей. При попытке пенсионерки прогнать лошадь жеребец проявил агрессию и повалил пожилую женщину на землю. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По информации «Фонтанки», медикам не удалось спасти руку пенсионерки. Ее пришлось ампутировать.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Хозяина животного задержали.

Татьяна Титаева