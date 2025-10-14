Руководителем фракции «Единая России» в гордуме Ижевска стал Антон Городилов

Заместитель председателя профсоюзного комитета Ижевского электромеханического завода «Купол» Антон Городилов избран руководителем фракции «Единая Россия» (ЕР) в гордуме столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба политического объединения. Такое решение было принято на организационном собрании фракции партии ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Зампредседателя профкома предприятия Антон Городилов был избран в 2019 году. На «Куполе» он трудится с 1999 года. Господин Городилов работал помощником мастера, старшим мастером, замначальника цеха по производству, начальников цеха, далее занимался планированием производства. Является членом общественного движения «Народный фронт». Антон Городилов — депутат гордумы прошлого созыва (входил во фракцию ЕР).

Сегодня, 14 октября, состоится первая сессия гордумы Ижевска восьмого созыва. На ней среди прочего изберут председателя муниципального парламента и его заместителей, а также сформируют постоянные комиссии. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об изменении механизма избрания градоначальника.