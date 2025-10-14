Бывший депутат Госсовета Удмуртии Любовь Зайцева стала спикером гордумы Ижевска

Председателем гордумы Ижевска избрана бывший заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева. Такое решение сегодня, 14 октября, принял новый созыв местного парламента, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». За нее проголосовало 29 депутатов из 31 присутствующего.

Любовь Зайцева на сессии Госсовета Удмуртии

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Любовь Зайцева на сессии Госсовета Удмуртии

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Коммунисты выдвинули кандидатуру первого секретаря рескома КПРФ в Удмуртии Ивана Гвоздака. В своей речи он заявил о необходимости «консолидации» политических сил и назвал свою кандидатуру подходящей для этого.

Кандидатуру Любови Зайцевой поддержали Госсовет Удмуртии в лице вице-спикера — председателя комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиля Мухамедзянова, а также глава Ижевска. «Жители Индустриального района до сих пор называют ее мама Люба»,— отметил мэр, говоря о высокой оценке ее работы в районной администрации в прошлом.

В итоге за Ивана Гвоздака проголосовали два народных избранника, за Любовь Зайцеву — 29.

Напомним, полномочия депутата Госсовета Удмуртии госпожа Зайцева сложила добровольное. Народные избранники утвердили это решение на очередной сессии 23 сентября. Любовь Зайцева являлась замруководителя фракции ЕР в республиканском парламенте с 2023 года. Она входила в постоянную комиссию регионального парламента по здравоохранению, демографической и семейной политике.

До избрания в Госсовет Удмуртии госпожа Зайцева около 20 лет проработала в администрации Индустриального района Ижевска: в 2002-2010 годах являлась заместителем главы по социальным вопросам, в 2010-2022 годах — главой района. Сейчас ей 71 год.