Ростгидромет: устойчивый снежный покров на Дону появится только в декабре

Первые зимние осадки в Ростовской области можно ожидать уже в начале ноября, однако настоящий снежный покров сформируется не раньше середины декабря. Об этом сообщили в Ростгидромете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, 7 ноября снег выпадет в северных районах области — Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском и Боковском. Однако из-за теплых температур в пределах 3–5 °C осадки быстро растают, смешиваясь с дождем.

На востоке региона, в Цимлянском, Волгодонском и Дубовском районах, снег может появиться с 8 ноября, но и там он не задержится на земле из-за теплой погоды.

Устойчивый снежный покров стоит ожидать только в середине и конце декабря, когда температура воздуха снизится до -6–2 °C.

В южных и западных районах области — Таганроге, Неклиновском и Матвеево-Курганском — первый снег может выпасть только 15 декабря.

Валентина Любашенко