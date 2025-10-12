Следствие Петербурга разбирается в обстоятельствах пожара с двумя погибшими

Обстоятельства смерти двух петербуржцев в результате пожара в доме на проспекте Большевиков устанавливаются следствием. Прежде там уже были возгорания, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По факту происшествия проводится доследственная проверка. В квартире после ликвидации пожара нашли тела двоих мужчин 1961 и 1962 г.р. без признаков насильственной смерти.

При осмотре жилья специалисты зафиксировали, что квартира захламлена бытовым мусором, электроприборы, проводка в исправном состоянии. В ведомстве полагают, что причиной возгорания мог стать непотушенный окурок. Прежде по этому адресу уже были пожары.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартирный пожар на проспекте Большевиков 20 спасателей потушили почти за 40 минут.

Татьяна Титаева