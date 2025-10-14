Проблемы с гидроизоляцией выявлены в концессионной школе в Новосибирске

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН выявили проблемы с гидроизоляцией в одной из школ, которые строят в Новосибирске по концессионному соглашению. Речь идет об объекте на ул. Татьяны Снежиной.

«Были отмечены недоработки, связанные с гидроизоляцией ростверков. Специалисты рекомендовали выполнить восстановление в соответствии с проектными решениями и продолжить мониторинг состояния гидроизоляции и осадок фундамента при последующих обследованиях»,— сообщает пресс-служба института.

Как писал «Ъ-Сибирь», концессионные соглашения о строительстве шести школ были заключены в декабре 2021 года с ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”». Ввести все объекты планировалось в декабре 2022 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились. В мае 2024-го прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за срыва сроков. Руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко задержали. Ранее глава Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что сдача учебных заведений была задержана из-за ошибок концессионера, который построил фундаменты, не следуя проекту.

В марте этого года на площадке одной из школ произошло обрушение, в результате которого погибли двое рабочих. В мае минстрой региона принял решение о демонтаже всех шести объектов, поскольку они находились в аварийном состоянии. Для повторного строительства было создано ООО «Новая школа» с учредителями АО «Корпорация развития Новосибирской области» и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В июне были объявлены тендеры на возведение школ, срок сдачи объектов установлен до декабря 2026 года.

Александра Стрелкова