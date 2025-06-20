В Новосибирске объявлены торги по последней концессионной школе за 1,8 млрд руб.

Тендер на строительство шестой школы по концессионному соглашению на ул. Виктора Шевелева объявлен в Новосибирске. Учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. мест, стоимость контракта — 1,82 млрд руб. Заказчиком выступает ООО «Школа в Кировском районе», указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Предыдущий аукцион по этому объекту был объявлен в мае этого года. Тогда стоимость контракта составляла 2,1 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее также повторно были объявлены торги по пяти школам. Стоимость контракта по строительству учреждения на 1,1 тыс. мест на ул. Николая Сотникова составила 1,87 млрд руб. (ранее 2,1 млрд руб.), на ул. Спортивная — 1,79 млрд (ранее 2,1 млрд руб.), на ул. Пролетарской — 1,79 млрд руб. (ранее 2,11 млрд руб.). ул. Большая — 1,64 млрд руб. (ранее — 1,88 млрд руб.) и ул. Татьяны Снежиной — 1,33 млрд руб. (ранее — 1,48 млрд руб.).

Срок завершения строительства школ установлен до 20 декабря 2026 года. Заказчиком в тендерах выступают компании, принадлежащие ООО «Новая школа». Как писал «Ъ-Сибирь», в мая этого года минстрой Новосибирской области приняло решение о сносе концессионных школ, строительная готовность которых варьировалась от 14% до 22%. Как пояснил замгубернатора региона Роман Теленчинов, объекты находились в аварийном состоянии.

В 2021 году ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» (входит в ГК «Просвещение») заключило концессионное соглашение с областным минобразования о строительстве шести образовательных учреждений. Изначально срок сдачи объектов был намечен на декабрь 2022 года, однако в дальнейшем он неоднократно сдвигался.

Александра Стрелкова