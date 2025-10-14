Строительство «Ямал Арены» близится к завершению

В Салехарде близится к завершению строительство спортивного комплекса «Ямал Арена», который станет крупнейшим в регионе спортобъектом, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). С проверкой на объект выезжал губернатор Дмитрий Артюхов.

Строители уже закрыли контур здания, обустроили перекрытия и выполнили бетонные работы в помещениях большого и малого бассейнов, игровой и тренировочной ледовых арен. Чаша большого бассейна прошла гидроиспытания, при этом бассейны уже облицевали плиткой. В некоторых помещениях покрашены стены, продолжается монтаж инженерных систем, электрических и слаботочных сетей.

Кроме того, установлено оборудование для охлаждения льда, а на тренировочной арене наморозили лед. «Это значимый объект не только для Салехарда, но и для всего Ямала. Он станет главным спортивным комплексом всей Российской Арктики, потому что по возможностям проведения соревнований самого высокого уровня ему не будет равных. Здесь будет спортзал, два ледовых корта и два бассейна, один из них — олимпийский»,— рассказал господин Артюхов.

Фасады спорткомплекса украсили тематические муралы. На прилегающей территории обустроили парковку, площадку перед главным входом вымостили гранитом.

Напомним, строительство «Ямал Арены» началось в 2016 году. Площадь спортивного комплекса составляет более 32 тыс. кв. м, в нем будет обустроена ледовая арена с трибуной на 3 тыс. зрителей и универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей. На площадке будут проводиться соревнования и учебно-тренировочные занятия по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, плаванию, прыжкам в воду с трамплина и другие водные виды спорта, также занятия по гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и бадминтону.

Ирина Пичурина