Артюхов: объекты нефтепереработки Ямала находятся под угрозой атаки БПЛА

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Дмитрия Артюхова, сообщили в правительстве Ямала. Меры безопасности критической инфраструктуры региона обсудили представители нефтегазового комплекса, главы муниципалитетов и руководители силовых структур.

Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов отметил, что текущая обстановка требует готовности к новым угрозам, например, к атакам с использованием беспилотников самолетного типа, дальность действия которых возросла. «Под угрозой — объекты нефтепереработки. Системы жизнеобеспечения городов, газовая инфраструктура являются объектами их намерений. Учитывая, что это не просто организации и компании, а предприятия, которые обеспечивают энергетическую безопасность страны, вопросы их защиты являются предметом внимания национального масштаба»,— подчеркнул губернатор.

В ходе заседания были приняты решения о проведении выездов для оценки и усиления мер безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Этим займутся управление Росгвардии по ЯНАО и аппарат антитеррористической комиссии.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 20 апреля 2028 года продлен экспериментальный режим по использованию беспилотников на Ямале, в Югре и еще в двух регионах. В программе — проведение мероприятий по тестированию защиты от незаконного применения БПЛА, в том числе криптографической.

