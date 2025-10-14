На Ставрополье собрали 42,4 тысячи тонн яблок с половины садов

На Ставрополье собрали 42,4 тыс. тонн яблок с половины уборочной площади, что на 9% меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«В крае убрали 2,1 тыс. га яблоневых садов — это половина от общей площади», сообщил глава регионального ведомства Сергей Измалков в своем Telegram-канале.

По словам министра, уборочная кампания идет в девяти муниципальных округах региона. С 2018 по 2024 год край реализовывал программу по закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. За восемь лет в ней приняли участие тысяча хозяйств.

Валентина Любашенко