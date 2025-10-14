Главные новости к утру 14 октября

Экс-президент США Джо Байден поблагодарил Дональда Трампа после подписания соглашения о перемирии Израиля и движения «Хамас». Он отметил, что часть работы по освобождению заложников выполнила администрация США при его президентстве.

Национальный музей морских котиков ВМС США опубликовал в X поздравительный пост по случаю 250-летия американского флота, сопроводив его коллажем, на котором изображен российский ракетный крейсер "Варяг". На некоторых открытках, распространенных американскими политиками и компаниями был и крейсер «Михаил Кутузов».

Стоимости фьючерсов на серебро и золото с поставкой в декабре на бирже Comex достигли исторических максимумов, преодолев отметки в $4150 и $51 соответственно за тройскую унцию.

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. "Эрдоган может. Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает (президент России Владимир) Путин, и он мой друг",— сказал он.

Правительство Венесуэлы заявило, что закроет свои посольства в Норвегии и Австралии после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Палестинское движение “Хамас” заявило о готовности открыть "новую страницу" в отношениях с Палестинской национальной администрацией (ПНА). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группировки.

Microsoft прекращает официальную поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября. Пользователи больше не будут получать техническую помощь, а также обновления для системы безопасности и компонентов. Установленная операционная система продолжит работать, но ее использование станет опасным из-за риска заражения вредоносным ПО.

Компания SpaceX запустила в 11-й испытательный полет прототип космического корабля Starship. Запуск ракеты-носителя произошел в 18:24 по местному времени (02:24 мск) с космодрома Starbase в Техасе. Прошлый запуск, состоявшийся в конце августа, был успешным.