Байден поблагодарил Трампа за мирное соглашение Израиля и «Хамаса»

Экс-президент США Джо Байден поблагодарил действующего президента Дональда Трампа после подписания соглашения о перемирии Израиля и движения «Хамас». Об этом господин Байден написал в соцсети Х.

«Я воздаю должное президенту Трампу и его команде за их работу по доведению до конца соглашения о возобновлении перемирия»,— написал он. Он отметил, что часть работы по освобождению заложников выполнила администрация США при его президентстве.

По мнению господина Байдена, теперь, при поддержке Соединенных Штатов и мирового сообщества, Ближний Восток «встал на путь к миру». Экс-президент выразил надежду на «прочное» будущее как для израильтян, так и для палестинцев.