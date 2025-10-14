Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Арбитражный суд взыскал с футбольного клуба «Ростов» 175 тысяч рублей

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с футбольного клуба «Ростов» более 175 тыс. руб. задолженности перед «Водоканалом». Решение было вынесено по иску о взыскании долга за услуги по отведению сточных вод. Информация об этом содержится в документах картотеки суда.

Фото: Наби Мирзаев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, задолженность возникла за период с мая по июль 2025 года. Клуб не оплатил услуги за сброс загрязняющих веществ в составе стоков сверх установленных нормативов.

Кроме основной задолженности, суд обязал футбольный клуб возместить судебные расходы по оплате госпошлины в размере восьми тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с ФК «Ростов» через суд взыскивают 476 млн руб. за аренду участка.

Валентина Любашенко

