Судью матча СКА — «Автомобилист» пожизненно отстранили от работы на играх КХЛ

Из-за ошибочного признания гола ХК СКА в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» судью видеоповторов пожизненно отстранили от работы на играх КХЛ. Такое решение приняли в день встречи хоккейных клубов, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Департамент судейства установил, что взятие ворот игроками СКА было зафиксировано ошибочно. Шайба, заброшенная защитником Андреем Педаном, на 46-й минуте не пересекла линию ворот. Согласно процедуре, только удостоверившись в правильности взятия ворот, судья видеоповтора мог потушить оранжевый фонарь.

«Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за этот эпизод»,— сообщили в пресс-службе КХЛ.

Татьяна Титаева