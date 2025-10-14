Дырка в сетке

СКА обыграл «Автомобилист» благодаря голу, которого не было

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА—«Автомобилист»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА—«Автомобилист»

Фото: ХК СКА

СКА обыграл в Ледовом дворце «Автомобилист» 2:1 в матче чемпионата КХЛ, прервав таким образом свою «черную» серию из пяти поражений. Но после игры разразился скандал. Выяснилось, что шайба, заброшенная в третьем периоде защитником армейцев Андреем Педаном, была засчитана ошибочно: она зашла в ворота после его броска через дырку в сетке с внешней стороны. КХЛ признала промах видеоарбитра и отстранила его от обслуживания матчей пожизненно. Результат матча пока оставлен в силе.

Невероятный случай в истории хоккея произошел в понедельник в Ледовом дворце, где СКА принимал «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Благодаря ей СКА прервал серию неудач из пяти поражений. Игроки успели порадоваться успеху, главный тренер СКА Игорь Ларионов выступал на пресс-конференции перед журналистами, объясняя причины результата и комментируя игру. И тут выяснилось, что судьи ошибочно засчитали вторую шайбу, заброшенную защитником хозяев Андреем Педаном на 46-й минуте в ворота соперника. Об этом сообщил департамент судейства КХЛ спустя примерно час после окончания матча. В его комментарии было отмечено, что судья, отвечавший за видеоповторы, не удостоверился в том, что шайба после броска Педана пересекла линию ворот. Хотя должен был это сделать сразу по окончании эпизода. Он отстранен от работы на матчах КХЛ пожизненно — притом имя и фамилию судьи не сообщили. Лига принесла извинения обеим командам, а также болельщикам, собравшимся в Ледовом дворце, за данный инцидент.

Надо было видеть реакцию главного тренера СКА Игоря Ларионова, когда один из журналистов сообщил ему, что победный гол в ворота «Автомобилиста» был засчитан неправильно. Он сначала не поверил, переспросил: «Да ладно, неужели это правда?» Когда выяснилось, что правда,— долго подбирал слова и сказал, что, наверное, это можно отнести на счет везения. Но в целом Ларионов был в шоке и не мог комментировать эпизод.

Поначалу многие восприняли информацию о неправильном голе как шутку. Тем более что в недавнем матче с участием китайского клуба «Шанхай Дрэгонс», который тоже выступает в Петербурге (только в другом дворце — на «СКА Арене»), произошел странный эпизод. Хоккеисты «Шанхая» и минского «Динамо» ушли на первый перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев. А когда вернулись на лед, на табло горели уже цифры 2:0. В перерыве арбитры засчитали гол в ворота «Динамо», который сами же отменили за 20 секунд до сирены. На повторах было видно, что шайба пересекла линию ворот.

В матче между СКА и «Автомобилистом» судьи так быстро не сработали. То, что шайба проскочила в ворота гостей через дырку в сетке, выяснилось уже после окончания игры — когда департамент судейства изучил видеоповтор момента. Сами арбитры решили пересмотреть эпизод или их кто-то попросил это сделать, не сообщается. Но несправедливость обнаружили. И сообщили об этом хоккейной общественности.

Та пребывала некоторое время в шоке. Потом стали искать ответ на вопрос, стоит ли оставлять в силе результат матча или, может, его надо переиграть, раз гол засчитан неправильно. На овертайм, который назначается при ничейном счете, игрокам было выходить уже поздно. Один из пунктов регламента КХЛ гласит, что протесты на качество судейства, связанные в том числе с неправильно засчитанными голами, не принимаются. Другой пункт оставляет возможность для подачи протеста в том случае, если нарушен регламент турнира или правила игры в хоккей.

Пока никаких протестов никто не подавал. Но, возможно, «Автомобилист», пострадавший во всей этой истории, какие-то действия юридического характера предпримет. Ведь он проиграл СКА из-за шайбы, которая влетела в ворота через дырку в сетке. И петербургский клуб виноват в том, что ворота не были должным образом подготовлены к проведению матча. Или судьи в этом виноваты, не проверившие после двух периодов целостность сетки — может, та была повреждена по ходу матча. Пока ясно то, что гол Андрея Педана не должен был быть засчитан. Но результат матча оставлен в силе: СКА получил два очка за победу и, благодаря ей, переместился на восьмое место таблицы Западной конференции КХЛ, опередив ЦСКА.

Кирилл Легков