В Ростовской области просроченная задолженность компаний превысила 97 млрд рублей

Просроченная задолженность компаний ЮФО перед контрагентами выросла в 1,5 раза за год и превысила 158 млрд руб. на начало августа 2025 года. Год назад невыплаченные в срок долги южнороссийского бизнеса составляли около 109,2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, основная доля задолженности пришлась на Ростовскую область — 97,3 млрд руб., при этом за год показатель вырос более чем в 1,5 раза. Такими же темпами росли долги предпринимателей Волгоградской области. Наибольший прирост показал Краснодарский край — в 1,7 раза при совокупном объеме 18,5 млрд руб.

Общий объем задолженности зарегистрированных в округе фирм по итогам семи месяцев достиг 4,95 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее. Доля просроченных платежей увеличилась за год с 2,5% до 3,2%. Безусловным лидером по этому показателю является Калмыкия, где просрочка составляет почти 42% от общего объема бизнес-долгов. В остальных регионах уровень просрочки менее 10%: в Ростовской области — 7,3%, на Кубани — 0,7%.

«Дебиторская задолженность предприятий ЮФО составила по итогам января-июля 2025 года 4,12 трлн руб. Объем просроченных платежей бизнесу Юга со стороны деловых партнеров превысил 124 млрд руб., что на 27% выше уровня 2024 года»,— приводятся в сообщении цифры Росстата.

Валентина Любашенко