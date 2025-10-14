На Дону провакцинируют от ветряной оспы льготные категории граждан

Министерство здравоохранения Ростовской области сообщило о наличии необходимого запаса вакцины для профилактики ветряной оспы в регионе. Иммунизация проводится по календарю прививок для определенных категорий граждан с эпидемиологическими показаниями.

По информации ведомства, в их числе людей, которым будут сделаны прививки — граждане с хроническими болезнями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими и эндокринными нарушениями, нервно-мышечными заболеваниями. Также препарат предназначен для больных острым лейкозом, принимающих иммунодепрессанты и стероиды, планирующих лучевую терапию или трансплантацию.

«Вакцинация доступна проживающим в учреждениях социального обслуживания, женщинам, планирующим беременность, призывникам и педагогическому персоналу»,— говорится в сообщении.

В 2025 году региональный минздрав закупил препарат для иммунизации перечисленных групп. Пациентам с показаниями прививки делают в государственных медучреждениях с предоставлением полного курса вакцины.

