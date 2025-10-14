Аграрии Ростовской области завершат сев озимых к 20 октября

Аграрии Ростовской области засеяли 1,9 млн га озимых культур из запланированных 2,8 млн га. Работы завершат к 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

После окончания сева в области применят технологии искусственного вызывания осадков для улучшения условий роста урожая. Средства и разрешительные документы подготовлены, мероприятия начнут ориентировочно на следующей неделе.

Глава региона Юрий Слюсарь отметил важность координации между научными учреждениями, гидрометеорологической службой и профильными ведомствами.

«Нужно тесно взаимодействовать с научно-исследовательскими институтами, Росгидрометом и соответствующими структурами, занимающимися этими технологиями. Поскольку надеяться исключительно на природные условия нельзя, мы вынуждены полагаться на современные решения»,— заявил господин Слюсарь.

