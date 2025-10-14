До конца года в Свердловской области восстановят 18 тыс. га леса

В Свердловской области до конца 2025 года планируют восстановить 18 тыс. га леса — всего в этом году будет восстановлено 32 тыс. га массива, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщил губернатор Денис Паслер, общая площадь примерно равна 44 Шарташским лесопаркам, двум «Оленьим ручьям» или половине «Бажовских мест». Работы по восстановлению леса ведут специалисты Уральской авиабазы, арендаторы лесных участков и волонтеры, а сеянцы деревьев выращивают семь лесопитомников и арендаторы — большинство из них высаживают на участках, которые пострадали от лесных пожаров; в числе деревьев — обыкновенная сосна и сибирская ель. Сотрудники лесничеств будут ухаживать за новыми деревьями в течение 10 лет, пока формируются покрытые лесом площади.

«Работы ведем в двух основных форматах. Первый — создание новых лесов. Мы начали это делать весной и уже высадили миллионы саженцев ели и сосны, которые выращиваются в питомниках Свердловской области. Параллельно помогаем лесу восстанавливаться самостоятельно: расчищаем территорию от сухостоя и кустарников, чтобы хвойному молодняку было проще расти, проводим минерализацию почвы»,— сказал Денис Паслер.

Напомним, действие особого противопожарного режима в Свердловской области в этом году ввели 19 апреля и сняли 4 июля. По словам Дениса Паслера, в регионе произошло очень мало природных пожаров в самый опасный период лета благодаря ограничениям и погоде. Все возгорания были оперативно ликвидированы, обычно в течение суток.

Ирина Пичурина