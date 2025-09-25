Омбудсмен Татьяна Москалькова запросила у Украины разговор о возвращении курян

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что запросила разговор с уполномоченным по правам человека украинской Верховной Рады, чтобы обсудить конкретные детали возвращения 23 вывезенных в Сумы жителей Курской области. Об этом со ссылкой на госпожу Москалькову сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Москалькова рассказала, что возвращение заложников планировалось на этой неделе, но пока не состоялось.

«Мы продолжаем бороться за возвращение курских жителей, которых переместили на территорию Украины. Перемещали вроде бы из добрых побуждений, для того чтобы вывести их из зоны боевых действий, но сегодня они стали предметом торга и постоянных новых условий для возвращения»,— цитирует уполномоченную агентство.

В конце августа с Украины удалось вернуть восемь жителей Суджанского района.

Юрий Голубь