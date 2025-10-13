ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с начала сентября

Банк России понизил курс доллара с 81,2 руб. до 80,9 руб. ЦБ установил его ниже 81 руб. впервые с 4 сентября, следует из данных на сайте регулятора.

Максимального значения с начала прошлого месяца курс доллара достиг 12 сентября (85,7 руб.). Курс евро понижен с 94 руб. до 93,9 руб. Курс юаня составил 11,28 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

По оценкам экспертов, к концу года курс доллара может составить 90 руб. Среди причин ослабления российской валюты — ухудшение платежного баланса РФ, повышение спроса на валюту, волатильность сырьевых цен и геополитическая неопределенность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика корректирует курс».