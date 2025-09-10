Экономика корректирует курс

Рубль вступил в период ослабления, который продлится до конца этого года, полагают эксперты. Среди причин — ухудшение платежного баланса РФ, повышение спроса на валюту, волатильность сырьевых цен и геополитическая неопределенность. Согласно ожиданиям аналитиков, к концу 2025-го доллар может стоить примерно 90 руб.

В августе средний курс рубля к основным валютам почти не изменился, отмечают в новой аналитической записке экономисты Райффайзенбанка, но внутри месяца (при сравнении значения первых чисел месяца с текущими) динамика была другой: юань подорожал к рублю почти на 4%, евро — на 4%, доллар — на 2%. Аналитики считают это признаком разворота. «Тренд на ослабление, наметившийся с начала августа, сохраняется без существенных коррекций»,— отмечают в Райффайзенбанке. По его прогнозу, к концу года курс доллара приблизится к 92 руб.

Ослабление рубля объясняется набором как временных, так и фундаментальных причин. Продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе, по данным ЦБ, снизились до $6,2 млрд против $9 млрд в июле — как на фоне распространения расчетов в рублях, так и из-за закрытия валютных кредитов. Это минимум за последние месяцы. Одновременно компании нарастили покупки валюты для оплаты импортных поставок (вероятнее всего, потребители также нарастили объемы приобретения зарубежных товаров).

Динамика платежного баланса поддержку рублю при этом не оказывает. Профицит счета текущих операций во втором квартале 2025 года сократился на 58% в годовом выражении. Экспорт товаров снизился на 6%, профицит внешней торговли — на 24%. Дефицит по услугам увеличился с $10,4 млрд до $12,9 млрд. Их импорт вырос на 25%. В то же время реальный курс рубля за первое полугодие укрепился на 12,1% (с учетом разницы инфляции в РФ и странах—торговых партнерах). Для импортеров это означало снижение затрат, а для экспортеров — падение рублевых доходов.

«Укрепление реального курса рубля снижает конкурентоспособность российского экспорта»,— отмечают эксперты Института Гайдара, анализируя результаты платежного баланса РФ за первое полугодие. По их оценкам, при сохранении цены на нефть марки Brent на уровне $65–75 за баррель, а также с учетом текущей денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики в 2025 году среднегодовой курс рубля сложится в диапазоне 80–90 руб./$.

В третьем квартале давление на платежный баланс продолжилось, что в том числе отражается на курсовых котировках. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в августе интегральный показатель сырьевых цен снизился на 3,5% к июлю, до 63 пунктов (см. график). Главная причина — снижение цены нефти за месяц на 7,7%. Дисконты на российские сорта расширились, а введенные США пошлины ограничили экспортные доходы.

«Обострение геополитической напряженности приводит к усилению волатильности на сырьевых рынках. С точки зрения более фундаментальных факторов (торговые противоречия, замедление мирового роста) ожидается, что экспортные цены продолжат оставаться низкими: уровень сырьевого индекса ЦЦИ в первой половине 2025 года соответствовал валютному курсу выше 100 руб./$»,— отмечает Дарья Тарасенко из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. По ее словам, в тот период ослабление рубля сдерживало снижение потребительской активности, падение спроса на импорт, продажи валюты ЦБ, а также перераспределение спроса корпоративного сектора между рублевыми и валютными активами из-за высокой ключевой ставки. В Газпромбанке также прогнозируют ослабление среднего валютного курса во второй половине 2025 года до уровня вблизи 90 руб./$.

При этом в Райффайзенбанке указывают, что продолжение смягчения денежно-кредитной политики ЦБ снижает привлекательность российских активов для инвесторов. Дополнительное давление на процессы могут оказать и санкции. Новые торговые тарифы США и ЕС способны расширить дисконты на российскую нефть и ограничить экспорт отдельных товаров. Геополитическая неопределенность также работает против рубля, повышая спрос на валюту внутри страны.

Артем Чугунов