Трамп: третьей мировой войны не будет

Президент США Дональд Трамп исключил начало третьей мировой войны после прекращения конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа.

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось»,— сказал Дональд Трамп на саммите в Египте (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

13 октября США, Египет, Катар и Турция на встрече в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о мире в секторе Газа. Представители Израиля и «Хамаса» на саммите не присутствовали. Режим прекращения огня в анклаве действует с 10 октября.

