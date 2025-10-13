Мерц призвал Трампа повторить «израильский успех» на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа усилить поддержку Киева и повторить «израильский успех» на Украине. Он добавил, что на саммите в Египте планирует обсудить с господином Трампом урегулирование российско-украинского конфликта.

«Я не хочу делать из этого тайны — мы также рассчитываем на долговременную поддержку (Украины,— "Ъ") со стороны США. Так же, как они это показали в этом регионе (на Ближнем Востоке,— "Ъ"), они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России»,— сказал Фридрих Мерц (цитата по Reuters).

13 октября США, Египет, Катар и Турция подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Дональд Трамп заявил, что после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке США должны сосредоточиться на завершении боевых действий между Россией и Украиной. Позднее также стало известно, что 17 октября господин Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.