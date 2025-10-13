Зеленский подтвердил встречу с Трампом 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон, где встретится с Дональдом Трампом. Он уточнил, что премьер Украины Юлия Свириденко, глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Руслан Умеров уже направились в Вашингтон.

Фото: Al Drago / File Photo / Reuters

Ранее о встрече со ссылкой на источники писали Financial Times и Reuters. FT пишет, что 14 октября в Вашингтоне также пройдут переговоры американской и украинской делегаций. Они обсудят вопросы обороны, энергетики и санкции в отношении России. Как сообщил собеседник Reuters, Дональд Трамп проведет с Владимиром Зеленским рабочий обед.