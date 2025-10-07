В стиле «Форсажа»: поезд Казань—Санкт-Петербург протаранил «КамАЗ» под Свияжском

Днем 7 октября на 753-м км Горьковской железной дороги у станции Свияжск пассажирский поезд сообщением Казань—Санкт-Петербург врезался в выехавший на пути «КамАЗ», сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Судя по видеозаписи, перевозивший песок грузовик перед столкновением снес шлагбаум и выехал на пути, после чего кабину транспортного средства снес поезд. Водитель большегруза успел выпрыгнуть из салона, никто не пострадал.

В итоге «КамАЗ» и локомотив получили серьезные повреждения. Последний оперативно заменили, поезд поехал по маршруту. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что днем 23 сентября электричка, следовавшая из Санкт-Петербурга в Лугу, сбила человека.

Андрей Маркелов