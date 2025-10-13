Единая диспетчерская служба заработает в Ленобласти с начала зимы

С 1 декабря в Ленобласти начнет работу единая диспетчерская служба, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. Сотрудники новой структуры будут принимать обращения по вопросам энерго и теплоснабжения, уборки мусора и снега.

Запуск единой диспетчерской службы пройдет в два этапа. Сначала система свяжет между собой ресурсноснабжающие организации, затем организуют полноценное взаимодействие с жителями.

Помимо заявок новая структура в автоматическом режиме будет рассылать абонентам информацию об авариях, статусе заявок и сроках устранения возникшей проблемы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург и Ленобласть взяли кредиты на реконструкцию коммунальных сетей.

Андрей Маркелов