ЖКХ обновят под трехпроцентный заем

Правительство одобрило заявки Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальные казначейские кредиты для финансирования региональных инфраструктурных проектов. На перераспределение нагрузки канализационного коллектора в бюджет Петербурга пойдет почти 12 млрд рублей. Ленобласть из федерального бюджета получит 1,87 млрд рублей на обновление коммунальных сетей в Старой Ладоге. Завершить работу над проектами планируется в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник, 5 августа, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин объявил о выделении казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) на обновление коммунальной инфраструктуры. 47 млрд рублей направят на 20 проектов. Петербург и Ленобласть ранее подавали заявки на модернизацию ЖКХ в рамках программы, предложения были одобрены правительством, уточнили в пресс-службе Смольного. Участие в заявочной кампании принимали все регионы страны, однако средства выделят лишь 10 субъектам.

Специальные казначейские кредиты, по сути, являются продолжением действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). ИБК распределялись примерно на тех же условиях (3% годовых, но на срок не менее 15 лет). Однако в 2023 году механизм переформатировали. Если в рамках ИБК средства выделялись напрямую из бюджета, то сейчас речь идет о предоставлении займов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета. Согласно правилам, основной долг по таким кредитам регионы могут начать выплачивать с третьего года пользования заемными средствами — возможно и досрочное погашение. Предполагается, что с казначейскими кредитами регионы могут нарастить инвестиции — на сумму этих займов они смогут превышать установленные пределы госдолга и дефицита своего бюджета.

Ранее Петербург получал казначейский кредит в размере 15 млрд рублей на строительство Большого Смоленского моста, 103 млрд рублей на проект «Санкт-Петербург Марина», 2,3 млрд рублей на строительство метро, а Ленобласть — на покупку 70 автобусов.

Петербург получит финансирование на строительство второй нитки главного канализационного коллектора. Городу направят 11,9 млрд рублей из федерального бюджета. До этого ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершило строительство второй нитки ГКК — от Северной станции аэрации до Новой улицы в поселке Лахта. Это участок длиной 2,9 км, глубина его залегания достигает 60 м. На втором этапе предусмотрен монтаж 4,2 км от поселка Лахта до Планерной улицы общей стоимостью около 19,9 млрд рублей. Таким образом, из городского бюджета и средств «Водоканала» на строительство будет направлено 8 млрд рублей. На третьем этапе планируется проложить 5,6 км от Планерной улицы до Кантемировского моста. Полностью завершить строительство главного канализационного коллектора в Петербурге планируется в 2030 году.

Как добавили в пресс-службе Смольного, коллектор обеспечивает жизнедеятельность северной части Петербурга, через него потоки водоотведения попадают на очистные сооружения. В «Водоканале» уточняют, что вторая нитка канализационного коллектора должна исключить скопление воды в дни сильных осадков в Петербурге. Подрядчиком строительства выступает ООО «Ремонт и строительство сетей ПР и СС», впрочем, это был единственный участник конкурса.

Ленобласть на модернизацию систем ЖКХ получит 1,87 млрд рублей. На эти деньги правительство региона планирует реконструировать водоочистные и канализационные сооружения в селе Старая Ладога (Волховский район). В пресс-службе региональной администрации уточняют, что еще 422 млн рублей на эти цели поступят из областного бюджета. На эти деньги планируется реконструировать водозабор и увеличить его мощность до 3 тыс. куб. м в сутки, канализационные очистные сооружения до 1,2 тыс. куб. м в сутки. В заявку Ленобласти вошел также первый этап строительства новых водопроводных и канализационных сетей.

Полина Пучкова