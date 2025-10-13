Сбежавшего осужденного за изнасилование несовершеннолетней задержали на Урале

Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней Александра Шаньгина, который сбежал перед приговором суда, задержали в Алапаевске, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Сопротивления он не оказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Алапаевский районный суд (Свердловская область) объявил в розыск 32-летнего Александра Шаньгина и 29-летнего Александра Бычкова. Шаньгин, обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), Алесандр Быков по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

По версии следствия, в январе 2024 года один из осужденных пригласил девушку покататься на машине и увез ее в частный дом, где они совершили преступление.Одному суд назначил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима, второму — 10 лет. На оглашение приговора они не явились.

По словам адвоката потерпевшей, фигурантов не арестовывали, хотя они ранее были судимы и статья подразумевает меру пресечения в виде помещения в СИЗО.

Поиски второго осужденного — Александра Бычкова продолжаются.

Полина Бабинцева