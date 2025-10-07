Осужденные за изнасилование несовершеннолетней сбежали перед приговором на Урале

Алапаевский городской суд объявил в розыск двух подсудимых, обвиняемых в насилии над несовершеннолетней, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Оба не явились на оглашение приговора.

На скамье подсудимых находились Александр Шаньгин, обвиняемый по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), и Александр Быков (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Одному суд назначил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима, второму — 10 лет.

Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей, 24 января 2024 года один из осужденных пригласил 15-летнюю девушку покататься на машине. Она согласилась, и он отвез ее в частный дом, где ее изнасиловали.

По словам адвоката, в преступлении участвовал еще один человек, но его вину не удалось доказать, поэтому он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Адвокат рассказал, что осужденных не арестовывали, хотя они ранее были судимы, а статья подразумевает меру пресечения в виде помещения в СИЗО. «Мама девочки очень боится, что они могут отомстить»,— рассказал он.

Артем Путилов