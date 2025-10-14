Не линейкой единой

Министерство торговли и промышленности предлагает дать профильным ведомствам возможность устанавливать требования к оборудованию с измерительными функциями. Это позволит расширить перечень технических систем и устройств, которые могут применяться в сфере госрегулирования. Оценивать соответствие такого оборудования стандартам качества предлагается путем аттестации, порядок которой определит Минпромторг. Министерство таким образом продолжает активизированную в 2023 году работу по налаживанию системы контроля за качеством отечественной продукции.

Минпромторг расширяет возможности применения бизнесом технических систем и устройств с измерительными функциями (ТСУИФ, выполняют измерения наряду со своими основными задачами). Соответствующий законопроект с поправками к закону «Об обеспечении единства измерений» опубликован на regulation.gov.ru. Согласно нему, профильные ведомства смогут получить полномочия по составлению списка обязательных требований к такому оборудованию. Перечень таких органов исполнительной власти определит правительство. В случае принятия нововведения вступят в силу 1 марта 2027 года.

Необходимость нововведений авторы законопроекта объясняют недостаточностью норм, регулирующих применение ТСУИФ. Сейчас установление требований к техническим системам измерения и их оценка возможно лишь в рамках закона «О техническом регулировании», который в основном реализуется лишь в рамках Евразийского экономического союза. Соответственно, эти нормы распространяются не на все сферы, где возможно применение ТСУИФ. Проектируемыми мерами эти ограничения предлагается устранить, узаконив использование оборудования с измерительными функциями в госрегулировании.

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что инициатива направлена на расширение списка «легитимно применяемого» в этой сфере оборудования. «У лиц (юридических и индивидуальных предпринимателей.— “Ъ”), применяющих оборудование, отнесенное к ТСУИФ, отпадет необходимость утверждать его как тип средств измерений»,— отметили в министерстве.

Оценивать соответствие ТСУИФ стандартам качества в случае, если профильное законодательство не подразумевает иного способа, предлагается в форме аттестации — как первичной, так и периодической. Порядок ее проведения установит Минпромторг. Если же оборудование не предназначено для применения в сфере госрегулирования, аттестация будет носить добровольный характер. Сведения об ее итогах необходимо будет направлять в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ, содержит сведения о госстандартах и эталонах). Его оператор — подведомственный Росстандарту Государственный научный метрологический институт.

Отметим, что законопроект Минпромторга — продолжение активизированной с 2023 года работы ведомства по наведению порядка в сфере контроля качества российских товаров. Причиной этих мер стали участившиеся жалобы участников рынка на отечественные аналоги иностранной продукции (см. “Ъ” от 14 августа и 12 сентября). Расширение списка измерительного оборудования, законно применяемого в госрегулировании, выглядит шагом к расширению возможностей контроля за соответствием товаров предъявляемым к ним требованиям.

Полина Попова