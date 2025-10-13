Девять человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 беспилотников и 21 боеприпаса. В результате были ранены девять мирных жителей. Разрушения получили 13 жилых помещений и 23 транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе ВСУ атаковали поселки Дубовое, Малиновка и Октябрьский, села Красная Нива, Отрадное, Репное, Таврово, Толоконное и Чайки. Для ударов использовались семь беспилотников. В результате в селе Чайки были повреждены частный дом, надворная постройка и автомобиль, в поселке Малиновка — частный дом.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Грузское подверглись атакам с помощью трех БПЛА. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка и хутору Леоновка выпустили 15 беспилотников. В поселке Уразово и на хуторе Леоновка было повреждено по одному частному дому.

В Волоконовском районе село Борисовска атаковали с помощью одного БПЛА. В результате в двух частных домах уничтожены кровли, а также повреждены окна и фасады.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Головчино, Дорогощь, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпустили девять боеприпасов и 25 беспилотников. В городе Грайворон от удара FPV-дрона рядом с многоквартирным домом (МКД) был ранен мирный житель. Он продолжает лечение в горбольнице №2 Белгорода. В одной квартире выбиты окна. Кроме того, в городе повреждены три частных дома, коммерческий объект, газовая труба, гараж и машина, в селе Мокрая Орловка — автомобиль, в селе Дорогощь — КамАЗ, здание сельхозпредприятия, в селе Новостроевка-Первая сгорел автомобиль.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Колотиловка, Сергиевка, Староселье и Теребрено подверглись трем обстрелам с применением 12 боеприпасов и атакам пяти дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе поселки Пролетарский, Ракитное и село Введенская Готня попали под удары шести беспилотников. В Пролетарском в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Он госпитализирован. В поселке повреждены четыре транспортных средства. В результате удара дрона по коммерческому объекту на участке автодороги Ракитное — Белгород были ранены четыре человека. Трое из них находятся в больницах, состояние одного пациента оценивается как тяжелое. На месте атаки получили разрушения навес здания, оборудование и четыре автомобиля. Еще один мирный житель пострадал при атаке беспилотника на грузовик в поселке Ракитное. Он госпитализирован. В поселке повреждены три грузовых автомобиля. В селе Введенская Готня сгорела кабина еще одного грузовика, два транспортных средства повреждены.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки с помощью 24 беспилотников. В Шебекине после детонации дрона возле МКД пострадали двое детей. Один мальчик госпитализирован. По оценке медиков, состояние тяжелое. Второму ребенку провели необходимые обследования, предварительный диагноз не подтвердился. В Шебекине получили разрушения два МКД, три помещения предприятия и три автомобиля, в селе Муром — частный дом, в селе Новая Таволжанка — одна машина.

Алина Морозова