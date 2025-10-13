Число пожаров в Ростовской области количество пожаров уменьшилось на 25%

В пожароопасный период 2025 года число пожаров в Ростовской области снизилось на 25%, а площадь возгораний — на 36%. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс Юг» сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.

С начала года в области зафиксировали 1,8 тыс. ландшафтных пожаров. Площадь возгораний составила 103 га.

Максимальное количество пожаров зарегистрировали в Сальском (160) и Аксайском (125) районах, Ростове-на-Дону (85), Миллеровском (69), Неклиовском (68), Зерноградском (66), Чертковском (61) и Мясниковском (45) районах.

Мария Хоперская