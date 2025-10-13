Илья Обабков разрешил студентам и преподавателям УрФУ использовать нейросети

И.о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков подписал приказ о введении в действие политики в области использования систем искусственного интеллекта (СИИ) в образовательной, научной и управленческой деятельностях, следует из документ на сайте вуза. «Политика определяет принципы, возможности и ограничения использования СИИ в университете для достижения образовательных и научных результатов, эффективности управления университетом и его устойчивости»,— сказано в приказе.

Согласно документу, студентам разрешили искать информацию, анализировать данные и отрабатывать практические навыки с помощью ИИ, однако запретили сдавать работы без указания использования нейросетей при их применении. Учащихся вуза обязали проверять сгенерированную информацию через «Антиплагиат» и нести ответственность за нарушение авторских прав.

Преподаватели могут с помощью ИИ создавать учебные материалы, проверять задания и генерировать обратную связь со студентами. Работникам УрФУ запретили проводить итоговую аттестацию через ИИ, обязали их нести личную ответственность за достоверность сгенерированного контента и нарушение авторских прав.

Руководство университета также разрешило при написании научных работ обрабатывать большие данные через ИИ, генерировать гипотезы и оформлять публикации. В случае использования нейросетей авторы обязаны проверять сгенерированные результаты и сообщать об их применении в работе. В приказе прописан запрет на использование ИИ в проведении ключевого анализа и перефразирование заимствованного текста с помощью нейросетей без ссылок на источник.

Как сказано в документе, руководство УрФУ сможет через ИИ автоматизировать рутинные задачи, проводить аналитическую работу для стратегического планирования, прогнозировать показатели деятельности вуза и собирать обратную связь. В то же время запрещается делегирование нейросети управленческих решений и допускать предвзятость в сгенерированной информации. Руководство университета обязано проверять данные от ИИ, соблюдать этические нормы, защищать охраняемую законом информацию и конфиденциальность персональных данных.

Согласно приказу, политика университета в области СИИ рассчитана на срок не более двух лет. «По истечении срока апробации проводится анализ результатов и при необходимости вносятся предложения по корректировке нормативных положений»,— сказано в документе.

Ранее, в июне, Илья Обабков отмечал, что УрФУ не сможет ввести полный запрет на использование ИИ во время обучения. «Студенты настолько быстрые, хитрые, умные, и они нас могут всегда обогнать, и это нормально, нужны другие приемы»,— пояснил тогда и.о. ректора.

Василий Алексеев