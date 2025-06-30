Илья Обабков: УрФУ не сможет запретить студентам использовать нейросети в учебе

В Уральском федеральном университете (УрФУ) невозможно ввести полный запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) во время обучения, заявил на пресс-конференции и.о. ректора Илья Обабков. «Студенты настолько быстрые, хитрые, умные, и они нас могут всегда обогнать, и это нормально, нужны другие приемы»,— призвал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Обабков добавил, что вуз не сможет остановить явление вайб-кодинга (метод программирования, при котором ИИ генерирует код, заданный разработчиком) в ряде IT-направлений. «Когда выпускник придет работать в компанию, он ровно это и будет делать, там производительность важна. Если ставить задачу ИИ, он тебе дает решение, а ты его дорабатываешь, и производительность на 15-20% выросла — это же прекрасно»,— пояснил и.о. ректора.

С этим Илья Обабков выступил против использования ИИ студентами гуманитарных специальностей. «Сгенерированные эссе или документы с помощью ИИ не так развивают и возбуждают мозг, что очень важно. Контролировать со временем мы это сможем, работа в эту сторону идет, но надо знать, как студент это сделал»,— сказал он.

Василий Алексеев