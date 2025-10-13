Ростовская область для пополнения бюджета привлечет 14,4 млрд рублей

Министерство финансов Ростовской области объявило семь аукционов на право предоставления возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 14,4 млрд рублей. Информация об этом есть в системе закупок «Интерфакс-Маркер».

Регион привлечет одну кредитную линию с лимитом 2,4 млрд руб. и шесть — с лимитом 2 млрд руб. каждая. Ставка по всем кредитным линиям — не более 20,5% годовых. Срок кредитования — три года.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 29 октября, итоги планируется подвести 31 октября.

С учетом последних изменений доходы бюджета Ростовской области на 2025 год утвердили в сумме 363,3 млрд руб., расходы - 375,7 млрд руб,, дефицит - 12,4 млрд руб., или 3,3% от расходов.

Мария Хоперская