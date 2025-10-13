Парламент Мадагаскара из-за протестов отстранил от должности главу Сената

Председатель Сената Мадагаскара Ришар Равалуманана освобожден от должности. Он должен был занять должность врио президента после того, как действующий глава государства бежал из страны.

Как передает Reuters, председателем Сената Мадагаскара назначен Жан-Андре Ндреманджари. Парламент обосновал отставку господина Равалуманана «сохранением высших интересов нации». Агентство уточняет, что во время протестов его политика вызвала общественный гнев.

Ранее стало известно, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны на французском военном самолете. Парламентская оппозиция заявила, что глава государства покинул Мадагаскар из-за перехода армии на сторону протестующих.

Массовые протесты на Мадагаскаре вспыхнули в конце сентября из-за дефицита воды и электричества. Акции стали называть еще одной «революцией поколения Z». В сентябре в результате масштабных молодежных протестов власть сменилась в Непале.

