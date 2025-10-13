Блогера Щепихина приговорили к пяти годам колонии за разжигание ненависти

Пресненский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Арега Щепихина. Его признали виновным в призывах к экстремизму, оскорблении чувств верующих и возбуждении межнациональной ненависти. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры.

Поводом для уголовного преследования блогера стали два видеоролика, опубликованные на его странице в соцсетях. На первом фигурант призывал к насилию по религиозному и национальному признаку, включая жителей Чечни. Во втором видео Щепихин оскорбил священные мусульманские объекты и потребовал от чеченцев уехать из России.

Осужденный заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Он принес извинения за свои высказывания и отказался от выступления в прениях. Защита просила не лишать фигуранта свободы. Гособвинение просило назначить подсудимому шесть лет лишения свободы.

3 июня на Ярославском вокзале Арега Щепихина похитили неизвестные. Позже оказалось, что похитителями были трое сотрудников управления Росгвардии по Чечне и еще трое гражданских. Они увезли блогера за город, где расспрашивали его о связях с Украиной и оппозицией. После допроса Щепихина отпустили. Власти Чечни называли задержание законным, однако МВД задержало шестерых причастных. Позже против них возбудили дело о похищении и превышении полномочий.

