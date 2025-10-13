Блогеру Щепихину запросили шесть лет колонии

Прокуратура попросила суд приговорить блогера Арега Щепихина к шести годам лишения свободы. В начале июня его похитили на Ярославском вокзале в Москве. Позднее блогера обвинили в оскорблении чувств верующих и призывах к экстремизму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Арег Щепихин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Блогер Арег Щепихин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прошу признать Щепихина виновным… назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима»,— сказала гособвинитель на заседании Пресненского суда Москвы (цитата по «РИА Новости»). С 6 июня Арег Щепихин находится в СИЗО.

3 июля в сети появилось видео, на котором неизвестные за руки и ноги несут Арега Щепихина в сторону черного автомобиля Mercedes. Позднее стало известно, что мужчину схватили чеченские силовики. Через несколько дней прокуратура обвинила блогера оскорблении чувств верующих, призывах к экстремизму и возбуждении ненависти на национальной и религиозной почве. Поводом стало видео, в котором автор «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман».

В отношении шестерых мужчин, причастных к похищению Арега Щепихина, возбудили уголовное дело. Официальных сообщений об их аресте не было.

