Статей хватит на всех

Пока столичный главк СКР расследует уголовное дело в отношении чеченцев, которые в начале июня этого года захватили на Ярославском вокзале в Москве, а затем отпустили блогера Арега Щепихина (внесен в реестр террористов и экстремистов), сам он предстал перед судом. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих, призывах к экстремизму и возбуждении межрелигиозной ненависти в интервью, которые блогер размещал в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Щепихин согласился не со всем предъявленным ему обвинением

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Арег Щепихин согласился не со всем предъявленным ему обвинением

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О проведении доследственной проверки и скором возбуждении дела в отношении чеченцев, которые 3 июня этого года захватили на Ярославском вокзале столицы блогера из подмосковных Химок Арега Щепихина, ГСУ СКР по Москве сообщило сразу после инцидента. Однако позже о ходе расследования не сообщалось. Как стало известно “Ъ”, сейчас следственные действия в самом разгаре. По этому делу господин Щепихин проходит потерпевшим, причем в этом статусе от услуг адвоката он отказался. Не захотел блогер и участвовать в очной ставке с фигурантами, которая была запланирована следствием.

Напомним, что 3 июня в одном из кафе на Ярославском вокзале к блогеру подошел мужчина и стал снимать его на телефон. При этом он требовал принести извинения за видеоролик, в котором Щепихин неуважительно отзывался о Коране и чеченцах.

После отказа в кафе появились еще трое мужчин, которые схватили блогера за руки и за ноги и понесли к выходу на Комсомольскую площадь, где их поджидал черный внедорожник Mercedes с мигалками и спецномерами серии АМР97. Общими усилиями пятеро мужчин, у одного из которых была замечена кобура с пистолетом, затолкали звавшего на помощь господина Щепихина в багажник автомобиля. Приехавшие по вызову очевидцев полицейские организовали розыск внедорожника.

Через несколько часов на Киевском шоссе экипаж ДПС заблокировал Mercedes, в котором к тому моменту находились только водитель и двое пассажиров. Их доставили в линейное управление МВД на станции Москва-Ярославская. Туда же добровольно подъехали остальные участники инцидента. По данным “Ъ”, трое задержанных предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, остальные оказались гражданскими. Отметим, что Mercedes, на котором они передвигались, не раз был замечен в Москве в качестве машины сопровождения людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Задержанных, которые сообщили, что Арега Щепихина они уже освободили, а в Москве они проводили оперативные мероприятия, вскоре отпустили.

Сам блогер вышел на связь только 4 июня. Он сообщил СМИ, что похитители вывезли его за город, но «сильно не били, больше допрашивали».

Позднее министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал происшедшее с блогером задержанием, которое было произведено в рамках возбужденного в Чечне уголовного дела, в том числе по факту оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ), а сами мероприятия проходили во взаимодействии с профильными ведомствами Москвы.

Тем временем МВД России возбудило дело и против самого химкинского блогера. В его высказываниях в соцсетях эксперты усмотрели «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному (этническому) признаку, а также их унижения». В итоге Арегу Щепихину инкриминировали ч. 2 ст. 280, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Нужно отметить, что следствие уложилось в очень короткий срок — немногим более месяца, значительная часть которого ушла на проведение лингвистической экспертизы. В ходе следствия блогер признал вину по всем трем эпизодам.

По версии обвинения, 2 июня на Пресненской набережной Арег Щепихин записал видео, в котором он «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование к лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации».

На следующий день господин Щепихин записал еще два видео на Пресненской набережной и Ярославском вокзале, в которых призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения, и «призвал интернет-аудиторию к действиям по убеждению власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий».

На первом заседании в Пресненском суде столицы 29 июля блогеру по ходатайству гособвинителя продлили срок ареста на полгода. Господин Щепихин, в свою очередь, просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

В ходе судебного заседания подсудимый заявил, что признательные показания по ст. 148 УК РФ он подписал «под давлением следователя» и теперь хочет от них отказаться. «Видео, которое мне вменяют по этому эпизоду, не было опубликовано»,— сказал он.

Из материалов, обнародованных судьей, стало известно, что психиатрическая экспертиза показала наличие у фигуранта смешанного расстройства личности. В суде он вел себя эмоционально, некоторые вопросы понимал с трудом и отвечал на них сбивчиво.

По мнению адвоката подсудимого, его подзащитному предъявлено чрезмерно суровое обвинение. «Полагаю, что деяния, которые он совершил, исчерпываются 282-й статьей УК РФ»,— подчеркнул он. В ходе судебного разбирательства защита рассчитывает смягчить обвинение.

Ефим Брянцев