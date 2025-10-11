Axios: Трамп и Зеленский обсудили поставки Tomahawk на Украину

Президент США Дональд Трамп 11 октября провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили возможность поставок Украине американских ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, 23 сентября

Фото: Al Drago / Reuters

Фото: Al Drago / Reuters

Разговор длился около 30 минут. Владимир Зеленский назвал его «очень позитивным и продуктивным». Собеседники издания не уточнили, было ли принято окончательное решение по поставкам.

Президент Украины попросил Дональда Трампа предоставить Tomahawk во время их встречи на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Господин Зеленский заявил Axios, что Украине, «возможно, даже не придется их применять». Украинская сторона рассчитывает, что наличие этих ракет будет способствовать продвижению переговорного процесса.

Tomahawk имеют большую дальность полета, чем ракеты, которые сейчас есть на вооружении у ВСУ. Кроме того, эти крылатые ракеты могут лучше поражать такие цели, как склады оружия, чем беспилотники. С помощью Tomahawk ВСУ смогли бы наносить удары вглубь территории России, в том числе по Москве.

7 октября Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о возможной отправке Tomahawk на Украину. Он добавил, что окончательное одобрение зависит от того, как Киев планирует использовать ракеты. В МИД России считают, что передача Tomahawk может осложнить урегулирование конфликта на Украине и нанести «непоправимый ущерб» отношениям России и США.

